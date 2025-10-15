15 октября 2025 года сборная Марокко победила команду Конго со счётом 1:0 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Африке. Единственный гол забил форвард Юссеф Эн-Несери (63-я минута), который выступает за стамбульский Фенербахче.

Эта победа позволила «Атласским львам» установить новый мировой рекорд по серии побед — 16 матчей подряд. В последний раз команда не выиграла в марте 2024 года, сыграв вничью с Мавританией.

Марокканская команда под руководством Валида Реграги продолжает впечатлять мировой футбол после сенсационного четвёртого места на ЧМ-2022 в Катаре. В отборе на ЧМ-2026 сборная одержала все победы в группе, забила 22 гола и пропустила всего 2, а также одержала победы в трёх товарищеских матчах и шести поединках отбора к Кубку африканских наций.

Среди ключевых звёзд команды — Ашраф Хакими, Юссеф Эн-Несери, Софьян Буфали, Софьян Амрабат и Нуссаир Мазрауи.

Таким образом, Марокко не только досрочно квалифицировалась на мундиаль в США, Канаде и Мексике, но и превзошла предыдущие рекорды Испании (15 побед подряд в 2008–2009 годах) и Германии (аналогичный показатель в 2010–2012 годах), войдя в историю мирового футбола.