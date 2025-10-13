Сборная Ганы завоевала путёвку на чемпионат мира, который состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Африканская команда завершила отборочный цикл на первом месте в своей группе, набрав 25 очков в десяти матчах. В заключительном туре ганцы победили Коморские острова со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал полузащитник Тоттенхэма Мохаммед Кудус.

Футбол. Отбор ЧМ-2026. Группа I

Гана - Коморские острова 1:0 (Кудус 47)

Этот успех стал шестым в истории участия сборной Ганы в финальной части мирового первенства. Лучший результат команда показала в 2010 году, когда дошла до четвертьфинала мирового чемпионата. На предыдущем чемпионате мира 2022 года в Катаре ганцы не смогли преодолеть групповой этап.

Чемпионат мира-2026 продлится с 11 июня по 19 июля. Турнир впервые пройдёт в расширенном формате с участием 48 сборных.

Напомним, ранее в финальный турнир чемпионата мира 2026 попал Алжир.