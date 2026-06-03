Владимир Кириченко

Сборная Украины по мини-футболу обыграла Грузию в четвертьфинале Евро-2026 – 4:0.

Наша команда впервые в своей истории вышла в полуфинал континентального первенства, где сыграет против Венгрии.

Матч состоится завтра, 3 июня. Начало – в 20.15.

На групповой стадии Украина заняла первое место в квартете с Сербией, Турцией и Бельгией.

Евро-2026. Четвертьфинал

Грузия – Украина 0:4

Голы: 0:1 – 12 Грицина, 0:2 – 19 Грицина, 0:3 – 26 Грицина, 0:4 – 47 Колесников

Напомним, Украина обыграла Польшу в первом матче под руководством Мальдеры.