Сборная Украины по мини-футболу достигла исторического рубежа на Евро.
Наша команда провела яркий четвертьфинал против Грузии
около 4 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - Facebook
Сборная Украины по мини-футболу обыграла Грузию в четвертьфинале Евро-2026 – 4:0.
Наша команда впервые в своей истории вышла в полуфинал континентального первенства, где сыграет против Венгрии.
Матч состоится завтра, 3 июня. Начало – в 20.15.
На групповой стадии Украина заняла первое место в квартете с Сербией, Турцией и Бельгией.
Евро-2026. Четвертьфинал
Грузия – Украина 0:4
Голы: 0:1 – 12 Грицина, 0:2 – 19 Грицина, 0:3 – 26 Грицина, 0:4 – 47 Колесников
Напомним, Украина обыграла Польшу в первом матче под руководством Мальдеры.