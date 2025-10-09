Тренер Португалии Мартинес: «Роналду всегда голоден к победам»
Тренер рассказал об уникальном подходе Криштиану к работе
22 минуты назад
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил профессионализм и характер Криштиану Роналду, подчеркнув, что нападающий остается чрезвычайно мотивированным, несмотря на все свои достижения.
— Я работал со многими гениями. У них особое мышление. Но Роналду выделяется тем, что он всегда голоден. Обычно футболисты, достигнув определенных высот, на следующий день уже не имеют того же стремления. У него такого нет. Для Роналду каждый новый день — это шанс стать сильнее и снова победить. Это уникально, — отметил Мартинес.
Криштиану Роналду — один из самых титулованных футболистов в истории: пятикратный обладатель Золотого мяча, победитель Лиги чемпионов и чемпион Европы. Он также является лучшим бомбардиром среди национальных сборных, а еще лидером по количеству голов в истории Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.
В субботу, 11 октября, сборная Португалии сыграет свой очередной матч в отборе на чемпионат мира 2026 против Ирландии.