Денис Седашов

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги конференций. Наставник подчеркнул, что несмотря на сложные условия и постоянные переезды, игроки продолжают прогрессировать и ставить перед собой высшие цели. Слова приводит прессслужба горняков.

Туран посвятил этот успех украинским детям и подчеркнул, что амбиции команды не ограничиваются попаданием в четверку лучших — горняки настроены на победу в финале.

Я горжусь своими игроками. И посвящаю выход в полуфинал украинским детям, которые верят в нашу команду. Надеюсь, мы их немного порадовали. Надеюсь, что мы сможем дойти до конца. Это наша большая цель. Где мы только не играли в еврокубках в этом сезоне, в каких городах и странах. И эти долгие переезды. Ребята пишут историю. Молодые ребята прогрессируют и работают над собой. Я на них сильно давлю, может, слишком сильно, но вижу мечты о больших достижениях. Полуфинал – это хорошо, но мы хотим быть в финале в Лейпциге. Мы хотим большего и не отступим. Арда Туран

Шахтер сделал это в четвертый раз: «горняки» снова достигли полуфинала еврокубков после прохода АЗ.