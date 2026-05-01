Владимир Кириченко

Шахтер проиграл в первом матче полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас – 1:3.

Для украинского клуба этот матч стал 19-м в еврокубковом сезоне, благодаря чему донетчане обновили собственный рекорд по количеству поединков в еврокубках за один сезон.

До этого наивысшим показателем для Шахтера оставался сезон-2015/16, когда команда под руководством Мирчи Луческу дошла до полуфинала Лиги Европы и провела 18 матчей.

Ответный матч состоится 7 мая, поэтому Шахтер еще раз обновит клубный рекорд до как минимум 20 игр.

Напомним, президент Шахтера Ринат Ахметов решил посетить матч Шахтер – Кристал Пэлас.