«Шахтер» объявил стартовый состав на матч Лиги конференций против «Леха»
Начало матча в 19:45 по киевскому времени
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтёр назвал игроков, которые выйдут на поле в первом матче 1/8 финала Лиги конференций против польского Леха.
Стартовый состав: Ризник — Тобиас, Бондарь, Марлон Сантос, Педро Энрике — Криськов, Педриньо, Очеретько, Алиссон, Невертон — Элиас.
Запасные: Фесюн, Траоре, Азаров, Марлон Гомес, Швед, Изаке, Бондаренко, Конопля, Назарина, Лукас, Оба, Мейреллес.
Начало матча – в 19.45 по Киеву. Прямую трансляцию матча смотрите на медиасервисе Megogo.
Напомним, Шахтёр остался без лидера: Арда Туран подтвердил кадровую потерю перед матчем с Лехом.
