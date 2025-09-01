Бывший тренер Колоса Александр Поздеев в эксклюзивном интервью XSPORT поделился мыслями относительно квалификации Шахтера в Лигу конференций после начала в Лиге Европы.

Лига конференций – это немного не то, на что рассчитывает Шахтер, но не самый худший вариант на сегодня. На этом уровне они могут обыгрывать любого соперника. Если они играют не против низкого блока, то у них хватит класса побеждать соперников по ЛК. Молодые бразильцы приезжают под еврокубки, поскольку не так легко они смогут сразу заиграть в Украине в средне-низких блоках, невысокой интенсивности, которую предлагает большинство команд.

Серветт – достаточно хорошо организованная команда, которая за счет дисциплины может обыгрывать соперников, более сильных индивидуально. И Joga Bonita с такими соперниками уже сложно дается. Они качественно использовали свои шансы. Шахтер плохо работает на стандартах, а затем имеются проблемы в переходных фазах. Серветт показал мастер-класс нашим командам, как можно наказывать «оранжево-черных» за ошибки.

Из-за травм у Шахтера падает качество. Это проблема, над решением которой придется поломать голову. Играть с Бешикташем из позиции андердога гораздо легче, чем когда все ждут, что Серветту набьют полную сумку, но швейцарцы уперлись. Гол, который забил Элиас, заслуживает особого внимания, как между несколькими игроками сориентироваться и акцентированно пробить по воротам. Это высший пилотаж.