Защитник Зари Игорь Пердута вспомнил свой переход к луганчанам прошлым летом, а также озвучил требования главного тренера команды Виктора Скрипника.

Переход в другую команду после 15 лет в одном клубе? Во-первых, это непривычно. Обычно я был на той стороне баррикад и встречал новичков. А тут все наоборот. Ребята все равно меня знают, мы много лет играли друг против друга. С некоторыми футболистами я играл вместе, некоторых встречал в сборной. То есть все нормально.

Постепенно вливаюсь. Трудность просто в том, что ты никогда не переходил в другой клуб. Есть футболисты, которые меняли две-три команды, и для них это привычно. А для меня это новая история, новые эмоции и все новое.

У меня контракт на год. Мне позвонили из «Зари» и сказали, что есть заинтересованность. Потом мы поговорили с Виктором Скрипником. Он сказал, чтобы мы решили с клубом вопрос по контракту. Тогда поговорили с генеральным директором и все согласовали.

Я ждал разрешения на выезд за границу на сборы. Приехал на сборы и подписал контракт. Там начал адаптироваться к новой команде. Ко мне в коллективе довольно хорошее отношение. Общаемся, шутим – в конце концов все футболисты говорят на одном языке футбола.

Мы стараемся показывать максимальный результат – выходить и выигрывать игры. Что-то больше пока не буду говорить. Но в «Заре» постоянно делается акцент на том, что это команда «мужиков». Надо показывать характер мужчины через не могу, полностью отдаваться игре. На это подчеркивается.

Скрипник – это тренер, который любит, когда команда хорошо играет с мячом. И очень сильно любит, когда команда агрессивно играет против мяча. У него есть свое видение футбола и коллектива. Это немецкая дисциплина. Он говорит, что в футбол нужно играть, а не работать. Он хочет, чтобы мы получали удовольствие от футбола и от игры. Такого, как бей-беги, у него нет, – сообщил Пердута в интервью ua.tribuna.com.