Единство ради победы! Захаров поблагодарил Шахтера за поддержку сборной Украины
Сине-желтые вышли в элитный дивизион
около 1 часа назад
Нападающий национальной сборной Украины и киевского Сокола Виктор Захаров поблагодарил донецкий Шахтер за поддержку во время выступления сине-желтых на чемпионате мира в Дивизионе 1А.
Шахтер, спасибо вам за поддержку! Мы победили.
30 апреля штаб национальной сборной Украины посетил поединок донецкого Шахтера в полуфинале Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Визит стал символом единства украинского спортивного сообщества в ответственный момент сезона.
В знак взаимного уважения стороны обменялись подарками — представители штаба сборной вручили донецчанам джерси национальной команды, а горняки в ответ подарили свою игровую футболку.
Украина одолела Японию в заключительном матче на чемпионате мира в Дивизионе 1А.
