Денис Седашов

Нападающий национальной сборной Украины и киевского Сокола Виктор Захаров поблагодарил донецкий Шахтер за поддержку во время выступления сине-желтых на чемпионате мира в Дивизионе 1А.

Шахтер, спасибо вам за поддержку! Мы победили. Виктор Захаров

30 апреля штаб национальной сборной Украины посетил поединок донецкого Шахтера в полуфинале Лиги конференций против английского Кристал Пэлас. Визит стал символом единства украинского спортивного сообщества в ответственный момент сезона.

В знак взаимного уважения стороны обменялись подарками — представители штаба сборной вручили донецчанам джерси национальной команды, а горняки в ответ подарили свою игровую футболку.

Украина одолела Японию в заключительном матче на чемпионате мира в Дивизионе 1А.