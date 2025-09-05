Шахтер ведет переговоры с Гремио о трансфере бразильца
Предложение клуба из Донецка оценивается в 15 миллионов евро
около 2 часов назад
Габриэль Мек/фото: Гремио
Шахтер активно ведет переговоры о трансфере бразильского полузащитника Габриела Мекка из Гремио.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма возможного перехода составляет около 15 миллионов евро.
Ранее 17-летний талант почти присоединился к английскому Челси в 2025 году, но сделка не состоялась. В настоящее время Мек может продолжить карьеру в Украине, став одним из перспективных новичков Шахтера.
Отметим, что три игрока Шахтера вошли в заявку сборной Бразилии U-20 на молодежный чемпионат мира.
Ранее Шахтер объявил заявку на основной этап Лиги конференций УЕФА 2025/26.
