Шахтер активно ведет переговоры о трансфере бразильского полузащитника Габриела Мекка из Гремио.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма возможного перехода составляет около 15 миллионов евро.

Ранее 17-летний талант почти присоединился к английскому Челси в 2025 году, но сделка не состоялась. В настоящее время Мек может продолжить карьеру в Украине, став одним из перспективных новичков Шахтера.

Отметим, что три игрока Шахтера вошли в заявку сборной Бразилии U-20 на молодежный чемпионат мира.

Ранее Шахтер объявил заявку на основной этап Лиги конференций УЕФА 2025/26.