Украинский хавбек Георгий Судаков в комментарии пресс-службе УАФ поделился мыслями о своем переходе из донецкого Шахтера в португальскую Бенфику.

— Ты понимаешь, что приехал в сборную уже как легионер?

— Если честно, я еще даже над этим не задумывался. Еще до конца не осознаю этого.

— Не ощущаешь, что ты игрок Бенфики?

— Да. Все произошло очень быстро. Даже когда я был два-три дня в Лиссабоне и подписал контракт, мне еще трудно было поверить. А когда впервые приехал на базу, потренировался, познакомился с командой — все равно оставалось ощущение, будто это сон, — ответил Судаков.

Напомним, Георгий Судаков в составе сборной Украины готовится к матчам отбора на ЧМ-2026. 5 сентября сине-желтые в Кракове сыграют против Франции, а 9 сентября в Баку против Азербайджана.