Донецкий Шахтер и главный тренер команды Арда Туран получили штрафные санкции от УЕФА после матча Лиги конференций против АЗ (9 апреля). Причиной стало нарушение протокола действий в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста.

Полузащитник горняков Изаки потерял сознание во время игры, однако медицинский штаб позволил ему оставаться на поле еще 20 минут. Это противоречит хартии УЕФА, которая требует немедленного выведения игрока с поля при таких обстоятельствах.

Распределение штрафов:

10 000 евро — клубу за игнорирование медицинского протокола;

20 000 евро — лично Арде Турану за нарушение принципов безопасности игроков;

20 000 евро — клубу за распространение сообщения, которое «не соответствует спортивному мероприятию».

Кроме финансовых взысканий, Шахтер обязан провести образовательную сессию для персонала и игроков по соблюдению медицинских стандартов УЕФА.

Шахтер не проиграл АЗ в драматичном матче и вышел в полуфинал Лиги конференций. Видео.