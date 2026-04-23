УЕФА оштрафовал Шахтер на 50 тысяч евро за нарушение медицинского протокола
Всё из-за момента с Изаки
25 минут назад
Донецкий Шахтер и главный тренер команды Арда Туран получили штрафные санкции от УЕФА после матча Лиги конференций против АЗ (9 апреля). Причиной стало нарушение протокола действий в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста.
Полузащитник горняков Изаки потерял сознание во время игры, однако медицинский штаб позволил ему оставаться на поле еще 20 минут. Это противоречит хартии УЕФА, которая требует немедленного выведения игрока с поля при таких обстоятельствах.
Распределение штрафов:
10 000 евро — клубу за игнорирование медицинского протокола;
20 000 евро — лично Арде Турану за нарушение принципов безопасности игроков;
20 000 евро — клубу за распространение сообщения, которое «не соответствует спортивному мероприятию».
Кроме финансовых взысканий, Шахтер обязан провести образовательную сессию для персонала и игроков по соблюдению медицинских стандартов УЕФА.
Шахтер не проиграл АЗ в драматичном матче и вышел в полуфинал Лиги конференций. Видео.
