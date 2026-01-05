Сергей Разумовский

Переговоры между Шахтером и Коринтиансом относительно будущего полузащитника Майкона фактически остановились и находятся в тупике. Об этом сообщает Globo Esporte. Был вариант, что донецкий клуб готов отпустить 28-летнего бразильца бесплатно, но с важным условием: Шахтер хотел сохранить за собой право на 50 процентов суммы от его следующего трансфера. По этому сценарию сам футболист должен был заключить с Коринтиансом контракт до декабря 2028 года. По другой информации, «горняки» хотели получить два миллиона евро.

Ключевая проблема, как отмечается, в продолжительности соглашения. Коринтианс не хочет подписывать с Майконом контракт на три года и настаивает на сокращении срока до двух. В клубе опасаются долгосрочных обязательств перед 28-летним хавбеком, который в течение карьеры имел серьезные травмы. В то же время Шахтер, чтобы финализировать договоренности, настаивает именно на контракте до конца 2028 года, так как более длинный срок повышает шансы на потенциальную прибыль в случае дальнейшей продажи игрока и реализации пункта о 50 процентах следующего трансфера.

Ситуацию дополнительно усложняет появление конкурента. В борьбу за подписание Майкона включился Атлетико Минейро. Клуб уже сделал предложение Шахтеру и готов оформить переход на тех же условиях, которые ранее обсуждались с Коринтиансом, но при этом предлагает футболисту трехлетний контракт. Это как раз соответствует желанию Шахтера относительно более долгосрочного соглашения.

Отдельный пласт проблем — финансовые обязательства Коринтианса перед Шахтером. По данным источника, бразильский клуб должен около одного миллиона евро за предыдущие аренды Майкона. В феврале ФИФА приняла решение против Коринтианса в деле, инициированном Шахтером, однако оппонент украинского клуба подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Несмотря на предыдущие устные договоренности между клубами относительно будущего игрока, Шахтер дал понять, что не намерен отказываться от взыскания этой задолженности.

Также сообщается, что Коринтианс с 12 августа имеет запрет на регистрацию новых футболистов из-за задолженности в 40 млн реалов, примерно 7,4 млн долларов, перед Сантос Лагуна. Кроме того, клуб получил еще один действующий трансферный бан от Национальной палаты по разрешению споров Бразилии из-за просрочки платежей по соглашению общей стоимостью 76 млн реалов, около 14 млн долларов. На фоне таких ограничений оформление любых новых переходов становится сложнее.

Шахтер, со своей стороны, имеет действующий контракт с Майконом до 31 декабря 2027 года. При этом срок арендного соглашения с Коринтиансом завершился в последний день 2025 года, так что дальнейший статус игрока должен быть определен уже в рамках новых договоренностей между клубами или через другой вариант продолжения карьеры.