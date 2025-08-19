Михаил Цирюк

В четверг, 21 августа, донецкий Шахтер проведет матч плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта. Конечно, все мы надеялись увидеть горняков в плей-офф другого турнира, однако фортуна и греческий Панатинаикос были неумолимы, и теперь горнякам придется побороться за место в наименее статусном еврокубке, а в худшем сценарии подопечные Арды Турана вообще могут остаться без основной стадии хотя бы чего-то.

Однако прошлое уже не вернуть, так что теперь горнякам остается только принять свою судьбу, настроиться на Лигу конференций и, самое главное, выйти в нее. В противостоянии с этим соперником Шахтеру это точно по силам, так что надеемся, что все неприятные сюрпризы от дончан завершились еще на предыдущей стадии.

Горечь Панатинаикоса

Конечно, упоминание о вылете от представителя Греции (0:0; 0:0, пен.3:4) на предыдущей стадии еще долго будет портить настроение болельщикам Шахтера. Донецкий клуб точно не уступил ни в первом, ни во втором матче, однако результат — на табло, и дальше прошел именно соперник.

Еще более обидно было принимать это поражение после чрезвычайно уверенного прохождения горняками Ильвеса (6:0; 0:0) и особенно Бешикташа (4:2; 2:0), после которого казалось, что на пути к Лиге Европы для Шахтера больше не существует препятствий. Но дальше произошло то, что произошло.

За что точно обидно Турану и его команде, так это за то, что ради второго матча с греками горняки дали отдохнуть ряду лидеров команды, поплатившись за это очками (3:3). В итоге оказалось, что жертва была напрасной, но, как говорится, знал бы, где упадешь — подстелил бы соломку.

Зато в последнем матче УПЛ Шахтер не имел никаких проблем. Не хочется говорить, что на поле была только одна команда, ведь в этой игре Верес все же имел отличную голевую возможность. Однако для большинства игрового времени встречи это утверждение все ж будет справедливым.

Горняки забили важный гол в раздевалку усилиями Конопли, который отлично сыграл на стандарте, а гол Тобиаса ближе к середине второго тайма фактически закрыл этот поединок.

А что Серветт?

В прошлом сезоне Серветт стал вице-чемпионом Швейцарии, а вот начало этого полностью проваливает. В трех матчах чемпионата команда набрала лишь одно очко в противостоянии с Грассхопперс (1:1), а вот Янг Бойз (1:3) и Санкт-Галлену (1:4) уступила.

Совсем не лучше дела обстоят и в еврокубках. Завоевав серебро, команда получила возможность стартовать сдругого квалификационного раунда ЛЧ, однако там вылетела от Виктории Пльзень (1:0; 1:3). Не удалось пройти дальше и в противостоянии третьего раунда отбора Лиги Европы с Утрехтом (1:3; 1:2), так что теперь швейцарский клуб имеет последнюю попытку, чтобы гарантировать основной этап хотя бы каких-то еврокубков.

Единственное утешение этого сезона пока - проход в следующий раунд Кубка Швейцарии, однако разгромную победу над представителем полулюбительской Дарданией (5:0) вряд ли можно считать серьезным утешением.

Из всего этого можем сделать вывод, что такую команду Шахтер должен проходить, даже при всех своих кадровых проблемах, которых действительно достаточно. Как и в случае с Ильвесом, здесь сойдутся команды совершенно разного уровня, и отсутствие кого-либо из игроков горняков не должно повлиять на общую картину противостояния.

В материале использованы фото Getty images, ФК Шахтер Донецк