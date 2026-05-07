Владимир Кириченко

Главный тренер Шахтёра Арда Туран в интервью пресс-службе дончан поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Желаем вам успеха и поздравляем, ведь вы уже сделали шаг к победе в украинском чемпионате. Несмотря на поражение в первом матче, хотелось бы услышать ваши мысли о второй игре. Вы отмечали, что, взглянув на статистику после первой встречи, «Шахтёр» имел лучшие показатели. Я считаю, что футбол всегда любит истории, и вы как игрок когда-то выступали на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне против «Челси» в составе «Атлетико».

«Все выглядело не так позитивно для «Атлетико», когда мы противостояли «Челси». Попробуем добиться лучшего результата, и завтра ожидаю сложной игры. Ожидаю, что «Кристал Пэлас» будет более агрессивным и интенсивным в атаке, потому что в первом матче они немного выжидали. Возможно, мы не будем иметь такого процента владения мячом – они, конечно, атакуют, но мы не можем отказаться от того стиля, который демонстрируем. Это исторический опыт для нас, мы стараемся строить будущее «Шахтёра». Возможно, я не Гвардиола или Энрике, однако всегда хочу придерживаться одного и того же стиля игры, независимо от соперника. Это замечательный оппонент, который предстанет перед нами завтра, но мы попробуем показать свою игру и достигнуть нужного результата».

Если «Шахтёр» сможет пройти «Кристал Пэлас», будет ли это вашим наибольшим достижением в тренерской карьере?

«Считаю, у нас есть другие достижения. Например, нас бомбят ночью, а мы выходим утром на тренировку. Есть значительно более важные истории. У меня в телефоне фото, как я накрываю одеялом Изаки в гостиничном номере. Наибольшее достижение в карьере может изменяться каждый день. В то же время, считаю, играть на таком уровне в Лондоне, когда столько людей придут посмотреть на нас, – это невероятное достижение для нашей команды. Есть вещи, которые иногда важнее побед или выхода в финал».

Хочу, чтобы вы прекратили быть скромным. Как вы представляете себе успех? Считаете ли вы, что каким-то образом можно победить на выезде после 16 часов в дороге? Конечно, вы почти чемпионы Украины, но что является успехом для Арды Турана?

«Если мы не сможем пройти этот раунд, то это, конечно, не будет успехом, по крайней мере с моей точки зрения. В глазах клуба, для моих игроков и для меня как тренера это, безусловно, важно, но мы должны прикладывать наибольшие усилия каждый раз. Если моя команда проигрывает – это не успех. Если у нас есть маленький шанс, то мы должны его преследовать, почему нет? Знаю, что это не слишком реалистично после поражения в первом матче, но мы приложим усилия и воспользуемся своим шансом. Если вы спрашиваете о успехе, то сейчас у нас есть шанс напрямую выйти в Лигу чемпионов, и это для меня и игроков огромное достижение. Мы можем пройти напрямую в Лигу чемпионов, и, возможно, Украина будет иметь четыре команды, которые будут играть в Европе в следующем сезоне. И за это должно быть большая благодарность «Шахтёру», чтобы мы поддерживали тот уровень успеха, который демонстрируем».

Матч Кристал Пэлас – Шахтёр состоится 7 мая. Начало в 22.00. Первую игру выиграл английский клуб – 3:1.

