Денис Седашов

Донецкий Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев в истории независимой Украины. После победы в чемпионате сезона 2025/26 у донецкого клуба стало 40 титулов, тогда как у киевлян остается 39.

Шахтер (40): 16 чемпионств, 15 Кубков, 9 Суперкубков.

Динамо (39): 17 чемпионств, 13 Кубков, 9 Суперкубков.

Динамо может сравнять счет по количеству трофеев уже 20 мая, если победит Чернигов в финале Кубка Украины.

