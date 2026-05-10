Шахтёр стал первым клубом в Украине, который завоевал 40 внутренних трофеев.
У киевского Динамо 39 титулов
около 2 часов назад
Фото: ФК Шахтёр
Донецкий Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев в истории независимой Украины. После победы в чемпионате сезона 2025/26 у донецкого клуба стало 40 титулов, тогда как у киевлян остается 39.
Шахтер (40): 16 чемпионств, 15 Кубков, 9 Суперкубков.
Динамо (39): 17 чемпионств, 13 Кубков, 9 Суперкубков.
Динамо может сравнять счет по количеству трофеев уже 20 мая, если победит Чернигов в финале Кубка Украины.
«Поздравляем с 16-м чемпионством»: УАФ поздравила Шахтер с золотом УПЛ.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05