Сергей Стаднюк

Феникс-Мариуполь в четверг, 11 сентября, во Львове примет Левый Берег в рамках шестого тура украинской Первой лиги. «Аисты» опустились на пятую строчку турнирной таблицы, так как в прошлом туре их матч в Чернигове так и не начался. Киевляне вышли на разминку, но из-за затяжной воздушной тревоги арбитр не дал свисток, и встречу пришлось перенести. Теперь киевляне стремятся наверстать упущенное.

Феникс-Мариуполь в прошлом туре гостил в Одессе и потерпел поражение от Черноморца. Подопечные Максима Фещука держались более часа, однако после голов Скляра и Хобленко уступили 0:2. Несмотря на это, команда остается одной из самых непримиримых команд чемпионата: уже девять домашних матчей подряд она обходится без ничьих, в последний раз поделив очки еще в сентябре прошлого года. Тогда играли еще под названием ФСК Мариуполь.

История встреч между этими соперниками насчитывает всего два матча. В прошлом году в Киеве команды разошлись миром 1:1, а в Борисполе победу праздновал Левый Берег благодаря дублю Спивакова. Удастся ли «аистам» подтвердить свое преимущество и на этот раз и вплотную приблизиться к лидеру турнирной таблицы Черноморца – узнаем уже во Львове. Игру в прямом эфире покажет YouTube-канал ПФЛ.

16:00 | Феникс-Мариуполь – Левый Берег. Прямая трансляция