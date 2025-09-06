Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня субботы, 6 сентября, в рамках пятого тура украинской Первой лиги.

Виктория на своем поле минимально победила Металлист. Единственный и решающий гол в матче уже на 8-й минуте забил Максим Бойко. Почти полного игрового времени не хватило гостям, чтобы отыграться.

В другом поединке тура Агробизнес одержал волевую победу над Подольем. Все основные события пришлись на второй тайм. После гола Николышина гости вышли вперед, однако хозяева смогли переломить ход игры благодаря точным ударам Толочко и Войтиховского, который забил за пять минут до конца основного времени.

Также сегодня должен был состояться поединок Чернигов – Левый Берег. Из-за затяжной тревоги в Черниговской области он перенесен на более поздний срок. Новая дата будет сообщена дополнительно.

Виктория набрала шесть очков и покинула зону переходных матчей. Агробизнес догнал лидера Буковину (по 11 баллов). Металлист и Подолье имеют по одному пункту и замыкают турнирную таблицу.

Первая лига, пятый тур

Виктория – Металлист 1:0

Гол: Максим Бойко, 8

Агробизнес – Подолье 2:1

Голы: Толочко, 68, Войтиховский, 85 – Николышин, 49