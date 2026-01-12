Украинский полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко находится перед выбором дальнейшего развития карьеры, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, 27-летним хавбеком интересуется каталонская Жирона, однако конкретного официального предложения киевскому клубу пока что не поступало.

В то же время у Шапаренко есть выгодный вариант продления контракта с Динамо, который клуб готов ему предложить.

В текущем сезоне Николай провел 22 матча за Динамо во всех турнирах, забив два гола и оформив семь результативных передач.

Действующий контракт игрока с киевлянами рассчитан до 30 сентября 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость 27-летнего полузащитника составляет восемь миллионов евро.

Ранее одиозный форвард Динамо не прибыл на медицинский осмотр команды.