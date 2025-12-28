Ближайшее время может стать определяющим в карьере Николая Шапаренко. 27-летний полузащитник сборной Украины стоит перед важным решением: продолжить выступления за киевское Динамо или принять предложение от испанской Жироны.

У футболиста есть варианты от обоих клубов, а текущий контракт с киевлянами истекает уже в июне, об этом сообщил Solofichajes123.

В текущем сезоне Шапаренко сыграл 21 матч за Динамо, отметившись двумя забитыми мячами и семью голевыми передачами. В составе национальной команды Украины полузащитник провел 48 матчей, записав на свой счет два гола и три ассиста.

Ранее сообщалось, что Динамо ведет переговоры по трансферу легионера из Словакии.