Шевченко – о перспективах сборной Украины в матче против Швеции: «Мы доказали, что являемся конкурентоспособными»
Президент УАФ оценил шансы команды Реброва
около 8 часов назад
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями перед полуфиналом плей-офф ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции, выразив веру в возможности национальной команды.
Он подчеркнул, что на момент игры многое может измениться, включая составы и форму команд, поэтому давать точный прогноз крайне сложно.
«Все возможно: все зависит от того, как мы к этому подойдем. Мы доказали, что являемся конкурентоспособными, но Швеция – сильная команда, даже если в отборе выступила неудачно, в ее составе есть сильные игроки. А через два месяца динамика и ситуация могут измениться», – цитирует Шевченко TUTTOmercatoWEB.
Поединок Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года, а финал плей-офф запланирован на 31 марта.
