«Тоттенхэм» опустился в зону вылета АПЛ, в этом «шпорам» помог «Вест Хэм»
Лондонцы имеют возможность всё исправить
около 2 часов назад
Тоттенхэм / Фото - NY Times
Лондонский Тоттенхэм в настоящее время находится в зоне вылета английской Премьер-лиги.
Ранее Вест Хэм обыграл Вулверхэмптон (4:0), команда набрала 32 очка, вышла на 17-е место и обошла «шпор».
Тоттенхэм теперь 18-й (30 очков). 32 очка также имеет Ноттингем Форест, который в этом туре АПЛ сыграет с Астон Виллой.
Шпоры же 13 апреля на выезде сыграют с Сандерлендом. В случае победы они покинут зону вылета.
- Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
Поделиться