Владимир Кириченко

Лондонский Тоттенхэм в настоящее время находится в зоне вылета английской Премьер-лиги.

Ранее Вест Хэм обыграл Вулверхэмптон (4:0), команда набрала 32 очка, вышла на 17-е место и обошла «шпор».

Тоттенхэм теперь 18-й (30 очков). 32 очка также имеет Ноттингем Форест, который в этом туре АПЛ сыграет с Астон Виллой.

Шпоры же 13 апреля на выезде сыграют с Сандерлендом. В случае победы они покинут зону вылета.

Напомним, Жирона с Цыганковым шокировала Реал с Луниным и почти принесла Барселоне чемпионство.