Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Греции на родном поле неожиданно обыграла Шотландию.

Греки активно начали матч и открыли счет уже на 7-й минуте благодаря точному удару Бакасетаса. После перерыва хозяева увеличили преимущество: Каретсас удвоил счет, а Цолис довел его до разгромного.

Правда, Шотландия начала камбэк: Доук сократил отставание, а Кристи через пять минут вернул интригу. В конце Греция осталась вдесятером после удаления Бакасетаса на 84-й минуте, но смогла удержать преимущество и одержать трудную победу.

Дания потеряла очки в предпоследнем туре и набрала 11 баллов. Этим не удалось воспользоваться Шотландии (10). Греции (6) еще до этого уже ничего не было нужно.

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа C

Греция – Шотландия 3:2

Голы: Бакасетас, 7, Каретсас, 57, Цолис, 63 – Доук, 65, Кристи, 70

Греция: Влаходимос, Вагианнидис, Рецос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис, Музакитис (Хацидиакос, 90), Каретсас (Масурас, 76), Бакасетас, Цолис (Костулас, 90+1), Павлидис (Тетте, 43)

Шотландия: Гордон, Хики, (Ралстон, 76) Суттар, (Маккенна, 75) Хэнли, Робертсон, Фергюсон, Макгинн, Кристи (Дайкс, 82), Мактоминей, Доук (Херст, 88), Адамс (Шенкланд, 82)

Предупреждения: Бакасетас (66) – Макгинн (10), Фергюсон (30), Суттар (85)

Удаление: Бакасетас (84)