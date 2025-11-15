Шотландия неожиданно проиграла Греции и не воспользовалась осечкой Дании
Полуфиналист Евро-2020 остался лидером своей группы перед последним туром
около 9 часов назад
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Греции на родном поле неожиданно обыграла Шотландию.
Греки активно начали матч и открыли счет уже на 7-й минуте благодаря точному удару Бакасетаса. После перерыва хозяева увеличили преимущество: Каретсас удвоил счет, а Цолис довел его до разгромного.
Правда, Шотландия начала камбэк: Доук сократил отставание, а Кристи через пять минут вернул интригу. В конце Греция осталась вдесятером после удаления Бакасетаса на 84-й минуте, но смогла удержать преимущество и одержать трудную победу.
Дания потеряла очки в предпоследнем туре и набрала 11 баллов. Этим не удалось воспользоваться Шотландии (10). Греции (6) еще до этого уже ничего не было нужно.
Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа C
Греция – Шотландия 3:2
Голы: Бакасетас, 7, Каретсас, 57, Цолис, 63 – Доук, 65, Кристи, 70
Греция: Влаходимос, Вагианнидис, Рецос, Кулиеракис, Цимикас, Курбелис, Музакитис (Хацидиакос, 90), Каретсас (Масурас, 76), Бакасетас, Цолис (Костулас, 90+1), Павлидис (Тетте, 43)
Шотландия: Гордон, Хики, (Ралстон, 76) Суттар, (Маккенна, 75) Хэнли, Робертсон, Фергюсон, Макгинн, Кристи (Дайкс, 82), Мактоминей, Доук (Херст, 88), Адамс (Шенкланд, 82)
Предупреждения: Бакасетас (66) – Макгинн (10), Фергюсон (30), Суттар (85)
Удаление: Бакасетас (84)
