Главный тренер Динамо Александр Шовковский после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) назвал виновных в пропущенных мячах команды. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас были еще возможности забить. В первом пропущенном мяче, на мой взгляд, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихальонок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, с которой нам забивают гол. Хотя Биловар мог выбивать мяч.

Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он необдуманно разобрался с ситуацией, пошел между двух игроков, хотя мог и должен был оставаться, встречать игрока, дать ему возможность принять мяч, а не выбрасываться и оставаться вне игры. Третий гол – позиционная ошибка вратаря [Моргун – прим.].