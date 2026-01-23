Сікан провел первую тренировку в Андерлехте
Украинец перешел в бельгийский клуб из Трабзонспора
около 4 часов назад
Данило Сикан/фото: Андерлехт
Украинский форвард Данило Сикан провел свою первую тренировку в составе бельгийского Андерлехта.
24-летний нападающий перешел в команду из Трабзонспора, подписав контракт, который действует до конца сезона 2029/30.
Андерлехт занимает четвертое место в Про-лиге Бельгии, имея в активе 35 очков после 21 тура.
Дебют Сикана за Андерлехт может состояться уже 25 января в матче чемпионата Бельгии против Дендера. Начало встречи запланировано на 19:30 по киевскому времени.