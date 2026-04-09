Главный тренер Атлетико Диего Симеоне для пресс-службы UEFA прокомментировал победу над Барселоной (2:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что мой «Атлетико» когда-либо побеждал на «Камп Ноу». Это очень сложно. Они, вероятно, лучшая команда в Европе вместе с «ПСЖ» и «Баварией». Благодаря слаженной командной работе мы смогли воспользоваться ключевыми моментами в матче.

Второй гол добавил нам уверенности, и жаль, что мы не смогли увеличить преимущество еще больше. Я мог бы рассказать вам тысячу историй о матчах, где мы наносили 30 ударов и не забивали. Прекрасно в футболе то, что реализация моментов является ключевым фактором. Сегодня мы были чрезвычайно хладнокровными. В другие вечера нам это не удавалось.

Мы знали, что создает «Барса» своей высокой линией защиты. Мы хорошо поработали над этим. Мы причиняли им вред почти в каждом матче подобными ситуациями – голами и моментами, которые мы создавали. Было тяжело, потому что они очень хорошо прессингуют, они лишают вас времени.

Из последних 23 матчей [на «Камп Ноу»] они выиграли 22 и забивали в каждом. Каждый раз, когда ты приезжаешь сюда, это сложно. Мы были смелыми, чтобы воспользоваться этой ситуацией. Это хорошее взаимопонимание между Хулианом [Альваресом] и Джулиано [Симеоне].

Затем Сорлот, который всегда готов ко всему, что происходит на его пути. Абсолютно хладнокровная реализация. Хороший результат, но с соперником, который наверняка заставит нас страдать во вторник».