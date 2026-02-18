Сімеоне: «Матч з Брюгге буде непростим, але ми повинні перемогти»
Наставник Атлетико оценил будущего соперника
около 1 часа назад
Диего Симеоне / фото - Getty
В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов мадридский Атлетико на выезде сыграет с бельгийским Брюгге. Своими ожиданиями поделился главный тренер испанского клуба Диего Симеоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Атлетико встретится с хорошим соперником, который достойно играл с Барселоной, Марселем и Монако. Это молодая команда, но уже с опытом. У них очень быстрая атака. Это будет непростой поединок, но нам нужно победить. Наша задача — выход на следующий этап турнира, — отметил Симеоне.
Матч Брюгге — Атлетико состоится сегодня, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
