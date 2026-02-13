Мадридский Атлетико одержал убедительную победу над Барселоной в первом полуфинальном матче Кубка Испании — 4:0.

Главный тренер мадридцев Диего Симеоне поделился впечатлениями от игры.

Мы почувствовали невероятную энергию на стадионе. Жизнь — это энергия. Нам удалось оседлать эту волну. Игра была очень хорошей, четыре нападающих прекрасно читали пространство. В другие дни мы говорим, что нам не хватает решительности, но этот день запомнится тем, как мы играли. Они продемонстрировали это наилучшим образом.

Сегодня у нас был очень хороший вечер. Мы знаем, с каким соперником столкнулись. Нам придется подойти ко второму матчу с такой же решимостью, когда наступит время реванша, — приводит слова Симеоне Marca.