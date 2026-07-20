Павел Василенко

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной запомнился не только борьбой за титул, но и отсутствием президента УЕФА Александера Чеферина. По информации DPA, глава европейского футбола сознательно не прибыл в Ист-Ратерфорд, что многие расценили как демонстрацию напряженных отношений между УЕФА и ФИФА.

Одной из причин такого шага называют ситуацию вокруг американского нападающего Фоларина Балогуна. Перед матчем 1/8 финала против Бельгии ФИФА отменила его дисквалификацию после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с главой организации Джанни Инфантино.

В УЕФА резко отреагировали на это решение, назвав его «беспрецедентным, необъяснимым и неоправданным». В европейской федерации заявили, что подобные действия ставят под сомнение принцип правовой определенности и могут подорвать доверие к футбольным соревнованиям. Также УЕФА выступает против идеи Инфантино расширить чемпионат мира с 48 до 64 команд. Чеферин уже назвал такое предложение «плохой идеей».

Напряжение между двумя футбольными функционерами продолжается уже не первый год. Ранее Инфантино пропустил финал Евро и решающий матч Кубка Америки, отдав предпочтение частному мероприятию в Индии. На этот раз он присутствовал на финале ЧМ вместе с президентом США Дональдом Трампом.