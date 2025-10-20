Павел Василенко

Нападающий Кудривки Денис Безбородько планирует подать на клуб в суд после того, как президент отправил его в дубль из-за критики команды.

«Дениса Безбородько перевели в дубль. Это решение президента клуба. Форвард поехал в Чернигов, где зашел в какое-то заведение, где он наговорил лишнего про Кудривку. Владельцем этого ресторана оказался близкий друг Романа Солодаренко, президента клуба. Он рассказал ему, что про его команду наговорили. Теперь Безбородько планирует судиться с Кудривкой из-за отстранения. Главный тренер ему позвонил и сказал, что он переведен в дубль по решению президента. Безбородько воспринимает это так, будто клуб хочет найти причину расторгнуть с ним контракт», – заявил журналист Игорь Бурбас в эфире Youtube-канала «BurBuzz».

31-летний Денис Безбородько в этом сезоне сыграл за клуб в трех матчах без результативных действий.

Кудривка в настоящее время занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в восьми турах.