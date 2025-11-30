Полесье на своем поле одержало победу над луганской Зарей с счетом 2:0 в матче 14-го тура чемпионата Украины.

После встречи главный тренер гостей Виктор Скрипник отметил, что результат поединка во многом зависел от первого гола и выразил благодарность своим игрокам за самоотдачу во втором тайме.

«Во-первых, поздравим Полесье с победой. Я благодарен ребятам за 2-й тайм, мы старались изменить эту ситуацию, бежали вперед, хотели – и это показывало, что мы доминировали во 2-м тайме. К сожалению, в 1-м тайме пропустили необязательный гол, а так игра была – я не говорю, что равная, но такая, до первого гола. Потом она открылась, и нам нужно было уже показывать реакцию.

Так что, еще раз говорю, спасибо ребятам за 2-й тайм, но, надеюсь, это поражение сделает нас еще крепче, еще лучше», – сказал Скрипник для Футбол 360.