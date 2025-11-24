Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью 2:2 в матче 13 тура УПЛ против Александрии.

– Расстроены и ребята, и мы. Вели в счете и сразу пропускали ответный мяч. Каждый может обыграть каждого в этом сезоне. Зрителям такая бескомпромиссная борьба нравится, а для тренера – это слишком.

– Есть ли у вас вопросы к главному рефери и боковым?

– На футболистов и тренеров всегда говорят в командах любого уровня – нужно быть профессионалами и так далее. Это нужно применять и к судьям. Два гола боковой арбитр не видит. Только ВАР подсказал. Во время игры против Металлиста 1925 в наши ворота поставили пенальти. Говорили – грудь, рука. Сегодня было что-то похожее, а решения были другими.

– Сегодня ваша команда забила гол, который судьи сначала не увидели. После этого игра продолжалась практически три минуты, а потом были подсказки ВАР и засчитанное взятие ворот. Было ли у вас такое в карьере ранее?

– Мяч был в игре… Такое у меня впервые. Но я смотрел Бундеслигу. Там ребята уже ушли на перерыв, а потом их вернули на поле, сказав, что нужно бить пенальти. Возможно, нашим арбитрам нужно больше опыта, но сегодня такие решения мешали, – передает слова Скрипника пресс-служба Зари.

После этой ничьи Заря занимает шестую позицию в УПЛ с 20 очками, у Александрии – 10 зачетных пунктов и 14 место.