Михаил Цирук

В четверг, 6 ноября, донецкий Шахтер и киевское Динамо проведут свои матчи третьего тура основного этапа Лиги конференций. И если «горняки», в целом, еще имеют право на ошибку, даже несмотря на досадное поражение от Легии в предыдущем матче еврокубков (1:2), то вот у «бело-синих» права на ошибку нет, и неудача в предстоящем поединке, с большой вероятностью, будет стоить им реальных шансов побороться за плей-офф. Предлагаем вашему вниманию анонс третьих матчей украинских грандов в Лиге конференций 2025/26.

19:45 Шахтер - Брейдаблик

Хотелось бы сказать, что этого соперника «горняки» должны просто не заметить, однако то же самое должно было быть и с Легией, а вышло так, как вышло. Тем не менее, поражение от поляков в лагере вице-чемпиона Украины подавали как некое стратегическое решение: мол, сделали шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Впереди было две игры с Динамо, в первом матче победили, соперники впереди несложные – можно сыграть полурезервным составом.

Здесь уже подобных объяснений никто не поймет, потому что к кому готовиться и на кого беречь силы? Полтаву? Вопрос риторический. Шахтеру важно выиграть, потому что две осечки подряд могут ударить по амбициям финишировать в топ-8 турнирной таблицы, а сомнений в том, что «горняки» хотят попасть туда нет, зачем нужны эти два лишних матча в феврале?

Скажем два слова о Брейдаблике. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Исландии, однако в этом году финишировала лишь четвертой – вне зоны еврокубков. При этом сезон в Исландии уже завершился, ведь там играют по системе весна-осень, и с 26 октября Брейдаблик без дела: не так уж и долго, но всё же.

Евротурнир команда начала с первого раунда квалификации ЛЧ, где прошла албанскую Егнатию (0:1; 5:0). Далее без шансов уступила Леху (1:7; 0:1), и Зрински (1:1; 1:2), но в решающий момент отбора исландцам повезло наткнуться на сан-маринский Виртус (2:1; 3:1), и вот они здесь.

Этап лиги команда начала с поражения от Лозанны (0:3) и ничьей с Купсом (0:0), а украинским болельщикам известна по встречам с луганской Зарей в сезоне 2023/24, и тогда представитель Украины одержал две победы: 1:0 на выезде и 4:0 дома.

Словом, для Шахтера победа над этим соперником - просто мастхев. Тем более после эмоциональной победы в воскресном классическом против Динамо (3:1). В последнее время у «горняков» немало проблем, однако такие успехи, ещё и при хорошей, качественной игре, придают крылья. Посмотрим, хватит ли их подопечным Арды Турана для положительного результата.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтера

22:00 Динамо -Зриньски

Киевское Динамо, как было сказано в начале, права на ошибку в этой игре не имеет. Если, конечно, хочет претендовать на плей-офф. Перед предыдущей игрой бело-синих мы уже размышляли о том, почему это так. Если из всех соперников команды Шовковского выбрать тех, с кем теоретически можно рассчитывать на очки, то в этот список войдут Зриньски, Омония и Ноа, и точно не войдут Пелас (уже не вошел) и Фиорентина.

В прошлом сезоне для выхода в плей-офф достаточно было даже семи очков. Если этого хватит и в этот раз - отлично, но рассчитывать на прохождение с семью баллами - это очень рискованно. Лучше набирать хотя бы 8-9, и учитывая то, что в игре с Фиорентиной шансы команды Шовковского на набранные баллы минимальны, терять баллы с тремя самыми слабыми соперниками просто нельзя.

Несмотря на все неурядицы Динамо в Европе, в матче против Зриньски букмекеры считают киевлян явным фаворитом. Чемпион Боснии идет среди лидеров национального первенства и в этом сезоне: на данный момент команда занимает второе место, отставая от лидера, Бораца, на один балл. В чемпионате Зриньски не проигрывает с 24 августа, но не забываем о том, что это всего лишь чемпионат Боснии.

В Лиге конференций, на пути к которой команда прошла сан-маринский Виртус (2:0; 2:1), выбыла от Слована (0:4; 2:2), одолела в третьем раунде отбора ЛЕ Брейдаблик (1:1; 2:1), но в плей-офф второго еврокубка таки упала в третий, уступив Утрехту (0:2; 0:0). На старте этапа лиги Зриньски повезло попасть на Линкольн Ред Импс из Гибралтара (5:0), а вот с Майнцем (0:1) было уже сложнее.

А что же Динамо? Готово ли оно одолеть этого соперника. В целом - скорее да. Киевляне уступили в последнем матче против Шахтера (1:3), но не выглядели безнадежно. Переигрывали своих соперников они и в тех пяти подряд поединках, где в конце пропускали и теряли очки. Так что, концентрация, реализация, минимизация количества ошибок - и все будет хорошо. Верим, потому что что же нам еще остается делать?

Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо

В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев, ФК Шахтер Донецк