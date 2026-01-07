Слот: «Хочу побеждать во многих матчах и одновременно показывать привлекательный футбол»
Главный тренер Ливерпуля поделился мыслями накануне матча с Арсеналом
35 минут назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал мнения части болельщиков, которые считают игру команды слишком сдержанной и недостаточно зрелищной.
Мне действительно тяжело это слышать, но не могу сказать, что я совсем с этим не согласен. Я бы использовал другие формулировки и учел бы некоторые моменты. Я хочу выигрывать как можно больше трофеев, и в то же время меня знают как тренера, чьи команды всегда стараются играть в атакующий футбол. Мы и сейчас стремимся к этому, но сталкиваемся с трудностями в создании большого количества моментов. Если есть что-то, чего я по-настоящему хочу, так это побеждать в многих матчах и в то же время показывать привлекательный футбол, передает слова Слота официальный сайт Ливерпуля.
Сейчас Ливерпуль имеет в активе 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Уже 8 января команда Арне Слота проведет выездной матч против Арсенала. Начало встречи запланировано на 22:00.
