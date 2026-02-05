Слот оценил прогресс Вирца: «С самого начала был замечательным в этом компоненте»
Тренер Ливерпуля отметил прогресс немецкого полузащитника в аспекте игры без мяча
около 1 часа назад
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился оценкой прогресса звёздного полузащитника команды Флориана Вирца. По словам специалиста, игрок заметно улучшил свои показатели в оборонительных действиях и прессинге.
«Флориан Вирц не сильно улучшил свою игру с мячом, потому что с самого начала был великолепен в этом компоненте. А вот без мяча я вижу у него серьезный прогресс, как и у некоторых других игроков», — цитирует Слота издание The Touchline
Напомним, что 22-летний хавбек перешел в Ливерпуль перед началом этого сезона, и клуб заплатил за него рекордные 125 миллионов евро леверкузенскому Байеру. За время выступлений за мерсисайдцев Вирц провел 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.
