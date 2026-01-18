Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал результат ничейного матча с Бернли (1:1) в 22-м туре АПЛ. Своими мыслями наставник клуба поделился в интервью BBC.

«Конечно, я очень разочарован результатом. Эта статистика многое говорит о владении мячом и создании моментов. Мы контролировали мяч даже больше, чем обычно, много создавали, при этом – в который раз – не позволяли создать возле наших ворот практически ничего, но все равно пропустили.

Перед тем, как мы пропустили, был момент, когда мы пытались разыграть мяч от ворот, но потеряли его, после чего едва не случился автогол, но Алисон спас. А вскоре мы снова попытались разыграть от ворот, потерпели неудачу – и соперник хорошо реализовал момент. Потом у нас было много, много моментов, однако результат – 1:1.

Иногда мы наносили точные удары, но один из защитников выносил мяч из ворот. Мы на этой неделе и предыдущих много говорили об игре против команд, которые низко обороняются, и о том, как можно создавать больше моментов. Думаю, сегодня мы все это делали. Но иногда, при низкой результативности так бывает, что лучшая команда создает достаточно, но не побеждает», – сказал Слот.