Главный тренер Ливерпуля Арне Слот выразил недовольство работой арбитра после поражения своей команды в матче против Манчестер Сити. Наставник красных считает, что судья проигнорировал очевидное нарушение правил в ключевой момент второго тайма.

В одном из эпизодов защитник горожан Марк Гехи остановил прорыв Мохамеда Салаха в штрафную, удерживая египетского форварда за футболку. Несмотря на это, рефери не зафиксировал фол, что вызвало эмоциональную реакцию тренерского штаба Ливерпуля.

Если есть эпизод, который заслуживает отдельного внимания, то это момент, когда Салах мог выходить один на один с вратарем. Каждый, кто был на Энфилде в течение последних семи-восьми лет, хорошо знает, что для Мо это почти гарантированный гол. Судьи снова приняли решение не в нашу пользу. Они должны выполнять свою работу — приводит слова Арне Слота The Touchline.

Матч завершился победой Манчестер Сити со счетом 2:1.