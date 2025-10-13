Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня понедельника, 13 октября, в 11-м туре украинской Первой лиги.

Чернигов на своем поле уверенно победил ЮКСА. Безгубченко открыл счет на 16-й минуте. Хозяева контролировали ход игры на протяжении всего матча, а в начале второго тайма Шалфеев удвоил преимущество, окончательно решив судьбу трех очков. Традиционно латиноамериканская ЮКСА не смогла создать серьезной угрозы воротам Чернигова.

Прикарпаття и Черноморец разделили очки 1:1 в напряженном противостоянии в Ивано-Франковске. Кулач на 13-й минуте вывел гостей вперед. Но перед перерывом Герич, арендованный у киевского Динамо, получил красную карточку, подведя одесситов. Этим воспользовался Чушенко, который на 71-й минуте сравнял счет, обеспечив хозяевам очко в большинстве.

Левый Берег на родных стенах одержал победу над Ворсклой. Сидней на 38-й минуте реализовал пенальти, открыв счет. А уже в добавленное время ко второму тайму Галоян поставил точку, оформив убедительную домашнюю победу.

Тернопольская Нива одержала номинально выездную волевую победу над Металлистом. Автогол Михальчука на 48-й минуте вывел хозяев вперед, но почти сразу Мысик сравнял счет. Демиденко же на 85-й минуте оформил победный гол.

Буковина с 29 очками единолично возглавила турнирную таблицу. Черноморец отстал на два балла. Левый Берег (19) – четвертый. Ворскла и ЮКСА (по 12) лишь делят с Викторией 8 – 10 места.

Первая лига, 11-й тур

Чернигов – ЮКСА 2:0

Голы: Безгубченко, 16, Шалфеев, 48

Прикарпаття – Черноморец 1:1

Голы: Чушенко, 71 – Кулач, 13

Удаление: Герич, 45

Левый Берег – Ворскла 2:0

Голы: Сидней, 38 (пен.), Галоян, 90+1

Металлист – Нива Тернополь 1:2

Голы: Михальчук, 48 (автогол) – Мысик, 55, Демиденко, 85