Спортивный журналист Михаил Спиваковский сообщил, что руководство киевского Динамо считает, что освобождение Александра Шовковского следовало осуществить сразу после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

При этом он объяснил, почему руководство клуба не решилось на такой резкий шаг в тот момент.

«Я знаю, что руководство Динамо сейчас считает, что смену тренера можно и стоило было сделать еще летом, когда они проиграли Пафосу в отборе к Лиге чемпионов. Это нужно было делать тогда, когда была возможность. Но не было нужных кандидатов», – заявил журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ВЗБІРНА.

Напомним, Шовковский оставался на посту главного тренера Динамо еще несколько месяцев и был освобожден лишь 27 ноября. Его место занял наставник молодежной команды киевлян Игорь Костюк. Шовковский возглавил клуб 11 декабря 2023 года, сменив румынского специалиста Мирчу Луческу.

Ранее сообщалось, что Шапаренко имеет предложения от двух клубов.