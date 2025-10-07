Спортивный врач считает, что у Михавка не может не быть сотрясения мозга
Бабелюк подчеркнул, что в Украине не всегда соблюдаются установленные протоколы
около 1 часа назад
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с травмой защитника киевского Динамо Тараса Михавка, который был вынужден покинуть поле в матче Лиги конференций против английского Кристал Пэлас (0:2).
— Интересно, какое обследование показало, что у Тараса нет сотрясения мозга? Правда, я совсем не удивлен. Не ожидаю, что в Украине будут следовать протоколам, по которым игрокам дают дополнительный отдых даже без явных симптомов, — отметил Бабелюк.
Это путь, который отечественной спортивной медицине придется пройти. В Европе тоже не всегда следуют этим протоколам. Здоровья Тарасу, и надеюсь, такой интенсивный период игр не повлияет на его дальнейшее состояние здоровья, — написал Бабелюк в своем телеграме.
Тарас Михавко уже прибыл в расположение сборной Украины U-21. Молодежная сборная Украины начала подготовку к октябрьским матчам отбора Евро-2027 (U-21). Подопечные Унаи Мельгосы 10 октября в словенском городе Мурска-Собота проведут номинально домашний поединок против Венгрии, а 14 октября в Великой Горици сыграют на выезде с Хорватией.