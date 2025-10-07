Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию с травмой защитника киевского Динамо Тараса Михавка, который был вынужден покинуть поле в матче Лиги конференций против английского Кристал Пэлас (0:2).

— Интересно, какое обследование показало, что у Тараса нет сотрясения мозга? Правда, я совсем не удивлен. Не ожидаю, что в Украине будут следовать протоколам, по которым игрокам дают дополнительный отдых даже без явных симптомов, — отметил Бабелюк.

Это путь, который отечественной спортивной медицине придется пройти. В Европе тоже не всегда следуют этим протоколам. Здоровья Тарасу, и надеюсь, такой интенсивный период игр не повлияет на его дальнейшее состояние здоровья, — написал Бабелюк в своем телеграме.