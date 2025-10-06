Бенфика сыграла вничью с Порту со счетом 0:0 в поединке восьмого тура чемпионата Португалии сезона 2025/26.

Полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе лиссабонской команды и покинул поле на 90-й минуте. По данным портала Sofascore, его игра получила оценку 7,4 балла.

Издание A BOLA признало украинца лучшим футболистом встречи, отметив, что 25,2% болельщиков проголосовали за него в опросе.

В текущем сезоне Судаков провел за Бенфику семь матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Команда занимает третью строку турнирной таблицы, набрав 18 очков после восьми туров.

Следующий матч орлы проведут 17 октября в 21.30 по киевскому времени на выезде против Шавеша в рамках Кубка Португалии.