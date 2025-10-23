Спортивный директор Шахтера Дарио Срна перед матчем второго тура общего этапа Лиги конференций против варшавской Легии поделился мыслями о войне в Украине. Слова менеджера передает Przegląd Sportowy Onet.

Это уже третья война в моей жизни. Сначала была война в Хорватии, потом — когда она началась в Донецке в 2014 году. Я очень уважаю этот клуб и не могу его оставить. Я честный. Легко быть вместе, когда все идет хорошо, но в более сложной ситуации нужно показать, кто является настоящим другом, а кто — нет. Я счастлив, что я здесь. Надеюсь, что украинцы тоже будут счастливы и гордиться своей страной. Люди заслуживают мира.

Жить в Киеве нелегко, но мы к этому подготовились. Каждый день мы молимся за мир и надеемся, что он придет к нам так же, как пришел на Ближнем Востоке.

Для нас война фактически началась именно в 2014 году, когда мы потеряли Донбасс Арену. С тех пор у нас нет собственного стадиона, но Донецк всегда будет украинским. Я не люблю россиян, мне не нравится то, что делает путин. Украинцы заслуживают мира. Мы делаем все возможное, чтобы они хотя бы на мгновение могли отвлечься от этой реальности. Наш вратарь Дмитрий Резник потерял брата. Безусловно, нелегко сосредоточиться только на футболе.

Путин — е**ный дебил, но когда-то он должен закончить войну. Люди ожидают мира, мы играем матчи на международной арене и хотим дарить эмоции армии и нашему обществу.