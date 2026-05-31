Денис Седашов

Тренерский штаб национальной сборной Украины по футболу во главе с Андреа Мальдерой определился со стартовым составом команды на товарищеский поединок против сборной Польши. Эта встреча станет первой для итальянского специалиста на посту главного тренера сине-желтых.

Украина: Трубин — Романчук, Сарапий, Матвиенко, Миколенко — Назарина, Очеретько — Ярмоленко, Цыганков, Судаков — Яремчук

Контрольный поединок начнется в 18:30 по киевскому времени на Городском стадионе в польском Вроцлаве.

Напомним, после противостояния с поляками на подопечных Андреа Мальдеры ждет еще один спарринг. 7 июня сборная Украины встретится с национальной командой Дании.

