Владимир Кириченко

Саудовский Аль-Иттихад хочет подписать правого вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

33-летний египтянин покинет мерсисайдцев свободным агентом после завершения сезона-2025/26, поэтому он может бесплатно присоединиться к саудовскому клубу.



Ожидается, что Аль-Иттихад готов предложить Мохамеду зарплату в 100 миллионов евро на 2 сезона.

Салах принадлежит «Ливерпулю» с июля 2017-го, когда перешел из Ромы за 42 миллиона евро. В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 9 ассистов в 34 матчах на клубном уровне.

Ранее Салах объявил о выходе из мерсисайдского клуба.