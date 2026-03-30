Стало известно, игроком какого клуба может стать Салах – ему предлагают 100 млн евро за 2 сезона
Звёздный египтянин покинет Ливерпуль в качестве свободного агента
около 2 часов назад
Саудовский Аль-Иттихад хочет подписать правого вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
33-летний египтянин покинет мерсисайдцев свободным агентом после завершения сезона-2025/26, поэтому он может бесплатно присоединиться к саудовскому клубу.
Ожидается, что Аль-Иттихад готов предложить Мохамеду зарплату в 100 миллионов евро на 2 сезона.
Салах принадлежит «Ливерпулю» с июля 2017-го, когда перешел из Ромы за 42 миллиона евро. В этом сезоне он забил 10 голов и отдал 9 ассистов в 34 матчах на клубном уровне.
Ранее Салах объявил о выходе из мерсисайдского клуба.
