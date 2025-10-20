Сергей Стаднюк

Киевское Динамо увеличило максимальную квоту зрителей на домашних матчах до 4333 человек. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Теперь больше поклонников смогут посещать матчи Премьер-лиги и Кубка Украины, которые будут проходить на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Расширение квоты стало возможным после технических работ по увеличению площади укрытия и приведению арены в соответствие со всеми требованиями безопасности.

В клубе отметили, что решение согласовано с ответственными органами и принято на основании Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения. Ранее на трибуны допускали только 1800 болельщиков.

В то же время команда переживает не лучший период: пятый раз подряд сыграла вничью в УПЛ, несмотря на то что вела в счете в каждом матче. В турнирной таблице киевляне имеют 17 очков и отстают от Шахтера, который также потерял баллы в девятом туре, на один пункт. Лидирует Кривбасс (19 очков).

Следующие домашние матчи Динамо проведет как раз против Кривбасса в 10-м туре УПЛ и с Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины.