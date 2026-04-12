Ямаль стал самым молодым игроком в истории, который сыграл 100 матчей в Ла Лиге.
Вингер каталонцев продолжает обновлять рекорды
около 3 часов назад
Барселона победила Эспаньол в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании (4:1).
Вингер каталонцев Ламин Ямаль вышел в стартовом составе своей команды и отметился голом и двумя ассистами.
Эта игра стала 100-й в Ла Лиге для Ямаля, которому на данный момент 18 лет и 272 дня.
Таким образом, Ламин превзошел рекорд бывшего нападающего Реала Рауля, сыгравшего 100 матчей в возрасте 19 лет и 284 дня.
В топ-5 также входят Икер Муниаин (19 лет и 293 дня), Хосеба Эчеберрия (20 лет и 177 дней) и Боян Кркич (20 лет и 203 дня).
