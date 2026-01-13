Мадридский Реал определился с будущим нападающего Эндрика, который сейчас выступает на правах аренды за французский Лион. Несмотря на наличие в контракте 19-летнего бразильца специального пункта, позволяющего досрочно вернуть футболиста, испанский гранд не планирует воспользоваться этой опцией, сообщают испанские СМИ.

По условиям соглашения, Реал имел возможность прервать аренду и вернуть игрока в свой состав только до 20 января. После этой даты досрочное возвращение Эндрика до завершения текущего сезона станет невозможным. В мадридском клубе не видят оснований для такого шага, особенно после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера.

В Реале положительно оценивают старт Эндрика в составе Лиона. Бразилец быстро адаптировался к новой команде и оставил приятное впечатление своим дебютом. Сам футболист также доволен условиями и ролью во французском клубе.

Напомним, Эндрик отметился голом уже в первом матче за Лион, забив в поединке против Лилля в 1/16 финала Кубка Франции. Его результативный удар принес команде победу со счетом 2:1.