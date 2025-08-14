Бывший полузащитник Шахтера Мариуш Левандовски перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса поделился промежуточными оценками работы Арды Турана во главе «горняков».

На мой взгляд, это уже другая команда, но все бразильские легионеры, которые сейчас блистают в Шахтере [Кауан Элиас, Алиссон, Марлон Гомес], покупались при Пушиче под его требования и видение футбола. Однако сейчас они играют намного лучше, чем в прошлом сезоне. Разве не так?

У них прошел период акклиматизации, и они раскрылись уже под руководством Турана. Руку Арды, его почерк, уже видно. У него бешеный энтузиазм. Он дал свободу игрокам, то есть раскрепостил их, чтобы они могли творить на поле, показывать свои лучшие качества. Но при всем этом видно, что Туран очень требовательный.

Арда – еще молодой тренер, но, я считаю, что он уже специалист высокого уровня. Турану удалось сплотить команду, которая играет как единое целое. В отличие от предыдущего тренера [Марино Пушича] команда играла как-то разрозненно, выделялись игроки поодиночке. Не было командной игры.

Новый Луческу? Рано о таком говорить ☺️. Турану, чтобы сравниться с «мистером», нужно еще много лет поработать. Однако, я ему желаю успехов, чтобы и он достиг таких же высот с Шахтером, как и Луческу.

Согласен, что команда зависит от бразильцев, но я бы хотел отметить и Судакова, он тоже очень важный игрок для этой команды. Очень понравилось, как еще один украинец – Очеретько – играл с Бешикташем. Выполняет большой объем работы на поле.

А вообще, и когда я играл за Шахтер, погоду делали бразильцы: Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста. И за них нужно было отрабатывать. То есть, бразильцы феерили в атаке, а мы, я и другие ребята, отрабатывали сзади, – заявил Левандовский в интервью «Украинскому футболу».