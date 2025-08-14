Бывший полузащитник Шахтера Мариуш Левандовски перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги Европы против Панатинаикоса поделился мыслями на тему лидера нынешнего состава «горняков».

За всех не скажу, но у Кевина есть все задатки для того, чтобы повторить путь Фернандиньо или Виллиана. Он уже второй сезон стабильно высокую игру в Шахтере демонстрирует. Очень сильно он вырос, добавил. Он уже в атаке на easy работает. За ним, уверен, уже следят европейские клубы.

У Шахтера хороший подбор игроков. Кто-то может уйти, и его найдут, кем заменить. Поэтому, если цена устроит президента Шахтера [Рината Ахметова], то его отпустят. Сейчас, как мне кажется, Кевину нужно концентрироваться на себе, на собственной игре.

Лидер Шахтера в августе? Здесь надо делить по лидерам в каждой из линий, как мне кажется. Вот в защите – это Бондарь и Матвиенко. Мне оба центральные защитники Шахтера нравятся. Хороший вратарь Ризник, но слишком много он играет ногами, как будто уверен, что может разыгрывать, но... В опорной зоне хороший игрок, [Марлон Гомес]. Классно он делает баланс между линиями.

Тяжело вот так назвать одного лидера… Знаешь, наверное, это Арда Туран. Не игрок, а именно тренер, ныне лидер Шахтера во всех смыслах этого слова. Он сейчас на себя берет куда больше ответственности, чем игроки.

Что касается Ризника, я бы не хотел его ни с кем сравнивать. Очень разноплановые голкиперы. Вот Пятов очень много за Шахтер отыграл – легенда, а Ризник пока лишь на пути к этому, чтобы достичь такого же уровня мастерства, как у Андрея. А Плетикоса и Лаштувка слишком мало поиграли в Шахтере, – резюмировал Левандовский в интервью «Украинскому футболу».